شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يكشف تفاصيل شكواه لاتحاد الكرة بسبب الاخطاء التحكيمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نادي الاتحاد السكندي، على ارسال خطاب رسمي للاتحاد المصرى لكرة القدم ، يشكو فيه تضرر ناديه من الاخطاء التحكيمية فى المباريات الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 ، ونفس الأمر لأكثر من نادي يعانون من نفس الأخطاء.

كما تضمن الخطاب المرسل من نادي الاتحاد السكندري طلب عقد إجتماع طارئ لرؤساء أندية الدوري الممتاز لمناقشة حلول لإيقاف الأخطاء التحكيمية والبحث عن حلول لتطوير الحكام و رفع كفاءتهم خاصة أن الأخطاء تكون قاتلة للكثير منا لفرق.

كما طلب مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مخاطبة الأندية بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى المدرجات خاصة أن هناك مباريات يتواجد بها اعداد جماهيرية كبيرة و أخري لا يوجد بها إلا مئات فقط وطلبو ضرورة وضع عدد معين لجميع الأندية للتواجد فى المدرجات.

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تسببت الأخطاء التحكيمية فى إشعال ثورة غضب للأندية خلال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تزعم ناديا الاسماعيلى والاتحاد السكندرى قائمة أكثر الأندية تضرراً من التحكيم خلال هذه الجولة، وأقيم أمس الأربعاء 1 / 1 / 2020 ثلاث مباريات ضمن الجولة الحاية عشرة من بطولة الدورى المصرى، حيث استضاف الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب بينما واجه الإسماعيلى فريق إنبى، وفى الختام التقى الأهلى أمام مصر المقاصة.

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادى المقاولون العرب، بقيادة الحكم محمد معروف، والذى لم يكن موفقاً هو وطاقم التحكيم، على حد تعبير مسئولى زعيم الثغر، كما اتخذ طاقم الحكام العديد من القرارات التى أضرت بالفريق، وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح وواضح فى بداية اللقاء لصالح نادى الاتحاد السكندرى بداعى تسلل اللاعب خالد قمر، ما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

وتواصل محمد مصيلحى، رئيس النادى، بمسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام وعبر عن استيائه الشديد من استمرار الأخطاء التحكيمية والمستوى غير المقنع للتحكيم المصرى خلال الموسم الحالى، وتحديداً خلال مواجهات نادى الاتحاد السكندرى السابقة نهاية بمباراة المقاولون العرب.