إعارة عبد الله القحطاني إلى نادى أبها

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جدة - عمرو شويل نجح نادى أبها السعودى فى ضم عبدالله القحطانى من نادى الفيصلى، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الكروى الحالي. وانتقل القحطانى إلى نادى الفيصلى، قادمًا من صفوف نادى أبها فى يناير الموسم الماضي. Advertisements ويحتل أبها المركز الخامس فى جدول ترتيب دورى الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.

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