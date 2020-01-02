الزمالك ضد نادي أسوان .. أول تبديل اضطراري لـ تماسيح النيل

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد نادي أسواناجري مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان تبديل أول اضطراري في الدقيقة 13 من عمر مباراة اسوان والزمالك، بخروج طارق ابو العز مصابا بشد في كرة مشتركة مع احمد سيد زيزو مهاجم الزمالك، ونزول بدلا منه ابراهيم جلال.
تشكيل الزمالك :
بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم
الزمالك ضد نادي أسوان
تشكيل اسوان
في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.
ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.
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