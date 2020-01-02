شكرا لقرائتكم هل قام أجايى "بسحر" أفريقى ؟ .. والأهلى يعلق : النيجيرى لديه مهارات أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال تلويحه بيده فى الشباك الحمراء بمران الفريق الذى أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب "التتش" استعدادا لمواجهة "نادى مصر" التي تقام مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وعلق الأهلى على لقطة أجاى عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا :" النيجيرى لديه مهارات أخرى" الأمر الذى أثار تساؤل الجماهير الحمراء على سبيل "الدعابة" هل قام النيجيرى بسحر أفريقى ؟.

وانتظم جونيور أجايي، في مران فريقه الجماعي عد تخلصه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية كما واصل الثنائي حسين الشحات ومحمود وحيد، لاعبا الأهلي، الغياب عن تدريبات الفريق الجماعية والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إف سي مصر.

وخاض الثنائي تدريبات استشفائية على هامش المران للتخلص من الإصابة حيث يعاني الشحات من إجهاد في العضلة الضامة بينما يعاني محمود وحيد من إجهاد عضلي.

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فيما خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة التي أقيمت أمس على استاد السلام تدريبات استشفائية اليوم على ملعب التتش.

اشتمل المران على بعض الفقرات؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة.

كان الاهلى قد فاز على المقاصة فى المباراة التى جمعت بينهما امس فى الجولة الحادية عشر من البطولة المحلية ، بهدفين دون رد احرزهما على معلول من ركلة جزاء ، ومحمد مجدى قفشة .

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر بالأرقام القياسية التى يحققها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر فى الإيجيبشن ليج، ونشرت الصفحة صورة المدرب السويسرى وعلقت قائلة 9 مباريات = 9 فوز مع القائد، ففى يوم 30 أغسطس الماضى تعاقد النادى الأهلى مع المدرب السويسرى رينيه فايلر وسط انتقادات كبيرة تعرض لها مجلس إدراة الفريق نظراً لأن الجمهور كان يرى أن المدرب لا يمتلك السيرة الذاتية الجيدة التى تؤهله لقيادة الفريق خلال هذه الفترة، خاصة بعد رحيل المدرب الأورجواياني لاسارتي الذي لم ينجح في إقناع الجمهور على الإطلاق، حيث دائما ما كانت النتائج متذبذبة بشكل كبير للغاية.