شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نادي أسوان .. وصول الفريقين إلى استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريقا الزمالك و أسوان إلى ستاد القاهرة، استعدادا للمباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أسوان لعودة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز بعدما فشل فى تحقيق أى فوز فى أخر ثلاث مواجهات حيث هُزم من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبيا فى أمام سموحة والإنتاج الحربى على الترتيب، ليفقد 7 نقاط خلال 3 مباريات فقط، لذا حرص رئيس الأبيض على حشد الجماهير لمساندة اللاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الليلة، للعودة للمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم فى ظل المنافسة الشرسة على المربع الذهبى فى جدول الترتيب.

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فى المقابل لم يحقق أيضًا فريق أسوان أى انتصار فى أخر ثلاث مواجهات فى الدورى، حيث هُزم من الإنتاج الحربى بهدف دون رد، ثم تعادل أمام طنطا بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مُجددًا أمام طلائع الجيش بهدف لهدف.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، وفى الوسط فرجانى ساسى وطارق حامد، أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد زيزو، مصطفى محمد فى خط الهجوم".