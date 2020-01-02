شكرا لقرائتكم سولشاير: بوغبا بحاجة إلى جراحة وقد يغيب لمدة شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس أن لاعب خط وسط الفريق، الفرنسي بول بوغبا، سيخضع لجراحة في الكاحل وسيغيب ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وغاب بوغبا عن المباراة التي خسرها مانشستر على ملعب أرسنال الأربعاء بهدفين دون رد، وأكد مدربه أولي جونار سولشاير أن غيابه سيستمر لنحو شهر.

وقال سولشاير في تصريحات صحافية: إنه على الأرجح يحتاج إلى جراحة في قدمه. لنرى متى سيعود، لقد خضع لفحوصات، ليست إصابة كبيرة لكنها تحتاج بعض الوقت للتعافي.

واختتم بالقول: تلقى نصيحة بالخضوع للجراحة في أقرب وقت، غياب بول صدمة كبيرة، سيغيب لنحو ثلاثة أو أربعة أسابيع.