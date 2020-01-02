بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × أسوان

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره أسوان، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به، أسوان.

وشهد التشكيل مفاجأة حيث يدفع كارتيرون بالناشئ أحمد عيد لتعويض غياب حازم إمام فى مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، الونش، عبد الشافى.

الوسط: طارق حامد، ساسى، أوباما.

الهجوم: بن شرقى، زيزو، مصطفى محمد.

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