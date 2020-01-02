تشكيل الزمالك الأساسي.. لأول مرة كارتيرون يدفع بلاعب ناشيء

كتب: ضياء السقا أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به، ضيفه أسوان، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدورى المصري الممتاز. وشهد التشكيل مفاجأة حيث يدفع كارتيرون بالناشئ أحمد عيد لتعويض غياب حازم إمام فى مركز الظهير الأيمن. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، الونش، عبد الشافى. الوسط: طارق حامد، ساسى، أوباما. الهجوم: بن شرقى، زيزو، مصطفى محمد. ويدخل الزمالك اللقاء، متأثرا بتعادله سلبيا مع طلائع الجيش في الجولة الماضية. Advertisements ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 9 مباريات، فيما يحتل الجيش أسوان المركز الـ17 برصيد 7 نقاط جمعها من 10 لقاءات. القنوات الناقلة للدوري القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة. تردد أون سبورت على نايل سات التردد H 10853 معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500 تردد تايم سبورت على نايل سات التردد : 11449

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