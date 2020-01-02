البرتغال تختار بودابست مقرا لمعسكرها الإعدادي كأس أوروبا









اسماء السيد - اختار المنتخب البرتغالي لكرة القدم بوداسبت مقرا لمعسكره خلال كأس أوروبا 2020 التي سيدافع فيها عن اللقب، على عكس منتخبات قارية أخرى اختارت البقاء في بلادها خلال البطولة التي تستضيفها 12 مدينة.

وأفاد متحدث باسم الاتحاد البرتغالي للعبة وكالة فرانس برس الخميس ان "موعد وصول المنتخب الى معسكر التدريب حدد في 11 حزيران/يونيو"، عشية انطلاق البطولة التي تستمر حتى 12 تموز/يوليو.

ويخوض المنتخب مباراتين في العاصمة المجرية خلال منافسات دور المجموعات، وذلك بدءا من 16 حزيران/يونيو.

وأحرزت البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو لقب كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها عام 2016، بفوزها في المباراة النهائية على المضيفة فرنسا 1-صفر في الوقت الإضافي.

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وفي النسخة المقبلة، سيكون المنتخب البرتغالي على موعد مع تحدٍ صعب في المجموعة السادسة، اذ أوقعته القرعة مع فرنسا المتوجة بطلة للعالم في مونديال روسيا 2018، وألمانيا بطلة مونديال البرازيل 2014، إضافة الى منتخب رابع سيحدد بموجب الملحق.

وبحسب البرنامج الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، سيخوض المنتخب البرتغالي مباراتين في بودابست، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات بمواجهة المنتخب المتأهل بموجب الملحق (16 حزيران/يونيو)، والجولة الثالثة الأخيرة ضد فرنسا (24 من الشهر ذاته).

أما مباراة الجولة الثانية فتستضيفها ألمانيا في ميونيخ في 20 من الشهر.

ومن المقرر ان تخوض البرتغال مباراة ودية تحضيرا للبطولة الأوروبية، وذلك في مواجهة المنتخب الإسباني على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو مدريد، في الخامس من حزيران/يونيو.

وتحتفل بطولة كأس أوروبا في العام 2020 بالذكرى الستين لانطلاقتها، وستقام في 12 مدينة في 12 بلدا، على ان تقام مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي الشهير في لندن.