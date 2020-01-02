الدحيل يقدم ماندزوكيتش الباحث عن مساعدة الفريق لحصد الألقاب









اسماء السيد - قدم نادي الدحيل القطري لكرة القدم الخميس لاعبه الجديد المخضرم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي أكد عدم سعيه الى إضافة جوائز فردية الى سجله الشخصي، بل مساعدة فريقه الجديد على إحراز الألقاب.

وكان متصدر ترتيب الدوري القطري قد أعلن في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، التعاقد مع المهاجم السابق ليوفنتوس الإيطالي، في خطوة تأتي في ظل سعيه إلى استعادة لقب الدوري المحلي من السد، والمنافسة على لقب مسابقة دوري أبطال آسيا حتى يضمن اللعب في بطولة كأس العالم للأندية 2020 التي ستقام، كما نسخة 2019، في الدوحة.

وقال اللاعب الدولي السابق في مؤتمر صحافي عقده اليوم "أنا لا زلت متحمسا وأحمل الشغف بداخلي من أجل لعب كرة القدم واحراز الانتصارات والتوشح بالبطولات وإظهار أفضل مستوياتي مع النادي في الفترة القادمة، وسأساعد الفريق من أجل تحقيق الألقاب".

أضاف "لا أنظر للالقاب الفردية ولن اعمل على نيلها هنا في قطر وأضعها هدفا بالنسبة لي، بل سأعمل على مساعدة فريقي لكي يكون الأفضل سواء كان محليا او قاريا، والألقاب الفردية ليست من أولوياتي بل أنظر للاضافة التي يمكن ان اقدمها وتساهم في تحقيق أهداف الفريق".

وتابع "الجميع يريد اللقب الآسيوي وهو أمر هام جدا لمسته داخل أسوار النادي، وأعرف انها بطولة قوية ولكن حاليا أفضّل التعامل مع المرحلة القادمة مباراة بعد أخرى ومرحلة بعد مرحلة ولكن بالعمل المتواصل والروح القتالية سنرى مدى قدرتنا للمنافسة والوصول للقب الآسيوي المنشود" في مسابقة دوري الأبطال.

وبات ماندزوكيتش الأجنبي الخامس في صفوف الدحيل، بجانب زميله السابق في فريق "السيدة العجوز" الدولي المغربي السابق المهدي بنعطية والتونسي يوسف المساكني والعراقي مهند علي والبرازيلي إدملسون.

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وعلق الكرواتي بالقول "المهدي بن عطية لاعب رائع وشخص رائع ايضا، وتواجده أمر مساعد بالنسبة لي. وتحدثت مع المدرب (البرتغالي روي) فاريا صاحب التجارب الكبيرة والعمل مع لاعبين كبار، والانسجام يحتاج مني لبعض الوقت حتى أعرف اللاعبين بشكل عام وأتعرف أكثر على الفريق (...) وبالتأكيد الانسجام سيحتاج لبعض الوقت".

وعلق فاريا خلال المؤتمر الصحافي بالقول إن "ماريو لاعب مهم وهو صاحب خبرة كبيرة وتواجده معنا بالطبع مكسب كبير للفريق"، موضحا "نحن في الدحيل نراهن على الاستراتيجية الهجومية ونحاول ان نتحكم في المباراة من خلال الضغط المتواصل على الخصوم وبالتالي نخلق فرص كثيرة للتسجيل ولكن هناك مشكلة انهاء الهجمات وتواجد لاعب مثل ماريو سيمنح الاضافة المطلوبة وسيساعدنا على حل هذه المشكلة".

وبانضمامه إلى الدحيل، أسدل ماندزوكيتش الذي اعتزل اللعب دوليا في 14 آب/أغسطس 2018 عقب قيادة منتخب بلاده إلى وصافة مونديال روسيا، الستار عن أربعة مواسم ونصف مع فريق يوفنتوس.

ولم يلعب ماندزوكيتش أي مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بعدما خرج من حساباته مدربه الجديد ماوريتسيو ساري، وأبدت أندية عدة رغبتها في التعاقد معه أبرزها مانشستر يونايتد الانكليزي، بحسب التقارير الصحافية.

ويعد ماندزوكيتش من اكثر اللاعبين خبرة مع صفوة الأندية الاوروبية، اذ حمل ألوان بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الاسباني ويوفنتوس، بعد تألقه مع دينامو زغرب الكرواتي وفولفسبورغ الألماني.

ودافع الكرواتي عن ألوان يوفنتوس منذ حزيران/يونيو 2015 قادما اليه من أتلتيكو مدريد، وسجل له 44 هدفا في 162 مباراة.