شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى وسيد معوض فى مقصورة الزمالك وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على حضور مباراة الزمالك وأسوان التى تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة.

كما حضر سيد معوض، مدرب المنتخب الوطنى مع حسام البدرى، ليتواجد الثنائى فى المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة، لمتابعة لاعبى الزمالك وأسوان من أرض الملعب، استعدادا لاختيار اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.

دفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافى، فى خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسى - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى فى خط الوسط.

مصطفى محمد فى خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد أوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

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فيما دفع مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى لفريق أسوان، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مسعد عوض.

خط الدفاع: طارق أبو العز، إبراهيم القاضى، محمد إسماعيل، محمود نعيم.

خط الوسط: أحمد فتحى، هيثم الفيل، أحمد عامر، مصطفى عادل.

خط الهجوم: سيلا ومحمد الصباحى.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أسوان لعودة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز بعدما فشل فى تحقيق أى فوز فى أخر ثلاث مواجهات حيث هُزم من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبيا فى أمام سموحة والإنتاج الحربى على الترتيب، ليفقد 7 نقاط خلال 3 مباريات فقط، لذا حرص رئيس الأبيض على حشد الجماهير لمساندة اللاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الليلة، للعودة للمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم فى ظل المنافسة الشرسة على المربع الذهبى فى جدول الترتيب.

فى المقابل لم يحقق أيضًا فريق أسوان أى انتصار فى أخر ثلاث مواجهات فى الدورى، حيث هُزم من الإنتاج الحربى بهدف دون رد، ثم تعادل أمام طنطا بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مُجددًا أمام طلائع الجيش بهدف لهدف.