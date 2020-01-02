شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. محمد يوسف برفقة نجوم العالم بمؤتمر دبى الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد يوسف المدير الفنى الأسبق لفريق الأهلى برفقة نجوم العالم فى فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبى الرياضى الدولى، والذى ينظمه مجلس دبى الرياضى تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى و رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى و رئيس مجلس دبى الرياضي، بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم فى العالم، أبرزهم كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى.

تحمل الجلسة الأولى من المؤتمر عنوان "عودة كرة القدم الإنجليزية إلى القمة"، وتناقش التطور الذى تشهده كرة القدم الإنجليزية على مستوى الدورى الإنجليزى الممتاز والمنتخبات الإنجليزية لجميع الفئات، ويتحدث فى الجلسة الهولندى أدوين فان دير سار الحارس السابق العملاق لأندية أياكس ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومنتخب هولندا، والإيطالى فابيو كابيللو المدرب السابق لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة ومنتخب إنجلترا، والإسبانى فيران سوريانو المدير التنفيذى لمجموعة سيتى الرياضية.

وتسلط الجلسة الثانية التى تقام تحت شعار "تمكين المرأة فى كرة القدم" الضوء على تطور كرة القدم النسائية، والجهود الدولية لتمكين المرأة فى مجال كرة القدم، وتشارك فى الجلسة ستيفانى فرابار، وهى حكم كرة قدم فرنسية، ومدرجة ضمن قائمة الحكام الدوليين لـ "الفيفا" منذ عام 2009، والتى أدارت مباراة كأس السوبر الأوروبى التى جمعت بين ناديا ليفربول وتشيلسى فى أغسطس الماضى بتركيا، ولوسى برونز لاعبة ليون الفرنسى ومنتخب إنجلترا للسيدات، وسارة جاما لاعبة يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، وأماندين هنرى لاعبة ليون وقائدة منتخب فرنسا.

وتكشف الجلسة الثالثة، وهى الرئيسية فى المؤتمر، وتعقد تحت شعار "كرة القدم وصناعة المستقبل"، ويتحدث فيها أربعة أسماء لامعة، هم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، وجواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي، وروميلو لوكاكو نجم الإنتر والمنتخب البلجيكي، وميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة.

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ويختتم المؤتمر فعالياته بالجلسة الرابعة والأخيرة، والتى تحمل شعار "التكنولوجيا والتدريب الحديث"، ويتحدث فيها 3 مدربين عالميين، هم ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا والفائز بكأس العالم عام 2018، وريان جيجز المدير الفنى لمنتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد، وسيمونى إينزاجى المدير الفنى لنادى لاتسيو الإيطالي.

محمد يوسف (2)



محمد يوسف و نونو جوميز