شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية وتفتيش الوزارة تدين اتحاد الكرة فى 270 ألف دولار بسبب أجيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير خاص من الرقابة الإدارية، دون بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر السابق و الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر ، وجاءت الملاحظة الأولي هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة ، أم الملاحظة الثانية وهى و جود فرق صرف عمله خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 ألف دولار.

تابع المصدر لـ " الخليج 365" أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب و الرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي ، بناء على البلاغات المقدمة م عدة محاميين ، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وغادر خافير أجيرى، المدير الفنى المقال، من تدريب منتخب مصر مطار القاهرة صباح 13 يوليو الماضى متوجهاً إلى إسبانيا، بعد انتهاء علاقته بمنتخب مصر حيث جمع أجيرى متعلقاته من الفندق الذى كان يقيم به بالقاهرة، قبل السفر إلى إسبانيا، كما سبقه زوجته وأولاده الذين كانوا يتواجدون فى مصر خلال البطولة.

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وكان اتحاد الكرة قرر إقالة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بالكامل بقيادة خافيير أجيري عقب الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى اقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو ، حيث ودع الفراعنة البطولة من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا بعد الهزيمة بهدف دون رد.

تواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة التى ضمت منتخبات أوغندا وزيمبابوى والكونغو الديمقراطية بجانب الفراعنة، وصعد الفراعنة لدور الـ16 قبل الخروج على يد الأولاد.