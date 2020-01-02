شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخطف الفوز من سموحة 2-1 في الدقيقة الأخيرة علي طريقة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، أحرز هدف سموحة حسام حسن في الدقيقة 35، فيما أدرك التعادل للمصري سعيدو سينبوري في الدقيقة 69 من ركلة جزاء ، ونجح محمود وادي في احراز هدف الفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 91 ، ليعيد فوز المصري تكرار طريقة الأهلي في الفوز بالمباريات في الدقائق الأخيرة .

وفي الشوط الأول ، حاول لاعبو المصري البورسعيدي في إدراك هدف التعادل خاصة في الدقائق الأخيرة بالشوط الأول، ولكن دون إدراك شباك مرمي فريق سموحة خاصة مع تفوق الهاني سليمان حارس مرمي الفريق الذي تصدي لانفراد لأوستن أموتو مهاجم المصري قبل انتهاء الشوط .

وفي الشوط الثاني، بدأ لاعبي المصري بالضغط مبكراً علي لاعبي سموحة لإدارك هدف التعادل ، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 69 لينجح سعيدو سينبوري في تسجيل هدف التعادل ، ويعود المصري مرة أخري ويحرز هدف الفوز عن طريق مهاجمه محمود وادي في الدقيقة 91 ليفوز الفريق البورسعيدي باللقاء .

وبهذه النتيجة ، وصل المصرى البورسعيدى للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما استمر سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي ..

حارس المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - سعيدو سينبوري - محمود حمد.

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الوسط: فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق.

الهجوم: محمود وادي - أوستن أموتو.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي ..

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح.

خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا.