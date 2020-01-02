شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يعلن تشكيل أسوان فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الزمالك بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، والتي ستقام على استاد القاهرة، وجاء تشكيل أسوان كالتالي : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفى الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

ووصل فريقا الزمالك و أسوان إلى ستاد القاهرة، استعدادا للمباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أسوان لعودة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز بعدما فشل فى تحقيق أى فوز فى أخر ثلاث مواجهات حيث هُزم من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبيا فى أمام سموحة والإنتاج الحربى على الترتيب، ليفقد 7 نقاط خلال 3 مباريات فقط، لذا حرص رئيس الأبيض على حشد الجماهير لمساندة اللاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الليلة، للعودة للمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم فى ظل المنافسة الشرسة على المربع الذهبى فى جدول الترتيب.

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فى المقابل لم يحقق أيضًا فريق أسوان أى انتصار فى أخر ثلاث مواجهات فى الدورى، حيث هُزم من الإنتاج الحربى بهدف دون رد، ثم تعادل أمام طنطا بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مُجددًا أمام طلائع الجيش بهدف لهدف.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، وفى الوسط فرجانى ساسى وطارق حامد، أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد زيزو، مصطفى محمد فى خط الهجوم".