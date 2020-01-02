لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 سموحة .. انطلاق المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوارمصراوي تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك ونظيره سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري. الزمالك يدخل اللقاء وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يمتلك أسوان 7 نقاط في المركز الـ17. وجاء تشكيل الزمالك الذي أعلنه الفرنسي ديسابر كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمود "الونش" - محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد "زيزو" - يوسف "أوباما" - أشرف بنشرقي. المهاجم: مصطفي محمد. Advertisements ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمد حسن - كريم "بامبو" - عمر السعيد. وجاء تشكيل أسوان كما أعلنه مجدي عبدالعاطي، مدرب أسوان كالتالي: حراسة المرمى: مسعد عوض. خط الدفاع: محمود نعيم، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز. خط الوسط: مصطفى عادل، أحمد عامر، هيثم الفيل، أحمد فتحي. الهجوم: سيلا، محمد الصباحي. انتظروا تغطية لحظة بلحظة للمباراة فور بدايتها: بداية سريعة للشوط الأول بضغط من لاعبي الزمالك في الدقائق الأولى.

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