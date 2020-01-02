ناشئ الزمالك أساسيًا وعودة مصطفى أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق في مواجهة أسوان في الجولة الـ11 للدوري الممتاز والتي تقام مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة.

تشهد المباراة مشاركة ناشئ الزمالك أحمد عيد بشكل أساسي لأول مرة هذا الموسم في ظل أزمة الفريق بمركز المدافع الأيمن.

وعاد مصطفى محمد للمشاركة أساسيًا بعدما غاب في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا أمام زيسكو يونايتد.

تكون تشكيل الفريق من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمود "الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد "زيزو" - يوسف "أوباما" - أشرف بنشرقي.

المهاجم: مصطفي محمد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.