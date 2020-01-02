الشباب السعودي لمصراوي يوضح حقيقة التفاوض مع فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
وصف أحمد المسعود، مدير الإعلام والاتصال بنادي الشباب السعودي، مفاوضات ناديه مع الزمالك من أجل التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بغير الدقيقة.
وكانت أنباء في وسائل الإعلام السعودية قد ربطت بين فرجاني ساسي وبين ليوث الرياض من أجل الانتقال للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأضاف المسعود من خلال تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "في البداية لا يمكن لأحد في نادي الشباب أن يتحدث عن صفقة، لكن الأخبار المتداولة عن تعاقد نادي الشباب مع فرجاني ساسي غير دقيقة."
وأكمل: "لا يمكن أن أجزم بأي أمر في الوقت الحالي، لكن وجهة نظري أن الشباب لن يُقدم على خطوة بالتعاقد مع فرجاني ساسي."
ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع فرجاني ساسي في يوليو 2019 بعقد لمدة ثلاث سنوات.
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