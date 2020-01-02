"تعاقدنا معه لموسم ونصف".. الدحيل القطري يقدم الكرواتي ماندزوكيتش لوسائل الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة ـ د ب أ:

عقد نادي الدحيل القطري مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للكشف عن تفاصيل صفقة التعاقد مع النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ، وتقديمه لوسائل الإعلام بعد التعاقد معه رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز).

وحضر المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي الى جانب اللاعب ومدرب الفريق البرتغالي روي فاريا ،المسؤول الإعلامي للنادي محمد بشير السليطي.

وأكد السليطي على أن التعاقد مع ماريو صفقة قوية ومميزة للنادي ،وتمنى له التوفيق خلال تجربته الإحترافية التي تبدأ الشهر الحالي ،مشددا علي أن اللاعب يمتلك اسما كبيرا في عالم الكرة العالمية ،ولديه إمكانيات هائلة كمهاجم هداف يستطيع من خلالها تقديم الإضافة المرجوة للنادي خلال فترة تعاقده مع الدحيل.

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وأكد السليطي أن التعاقد مع ماندزوكيتش لمدة موسم ونصف الموسم ،مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات قيده في سجلات اتحاد الكرة رسميا وتسجيله في قائمة الفريق في خانة اللاعب المغربي مهدي بنعطية الذي تم تحويله لخانة اللاعب العربي.

أوضح المسؤول الإعلامي للدحيل أن قرار مشاركة النجم الكرواتي في المباراة القادمة بدوري نجوم قطر بعد غد السبت ضد نادي قطرفي الجولة الثانية عشر للمسابقة، يبقى في يد مدرب الفريق.

وكان ماندزوكيتش قد وصل للعاصمة القطرية الدوحة قبل أيام وانتظم في تدريبات الفريق اليومية استعدادا للمباريات المقبلة.