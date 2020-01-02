المصري يعلن موقفه من رحيل هدافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن ناديه لم يتلق عرضًا رسميًا بشأن مهاجم الفريق محمود وادي.

وكشف حلبية في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن إدارة النادي البورسعيدي لا تتعامل سوى مع العروض الرسمية فقط وليس الوكلاء.

رئيس نادي المصري أشار خلال تصريحاته إلى أن وادي تلقى عرضًا في بداية الموسم لكن الإدارة رفضت فكرة رحيله.

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وواصل حلبية تصريحاته أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق رفض رحيل اللاعب للحاجة الفنية لجهوده.

وحدد حلبية شرطًا لرحيل أي لاعب من الفريق وهو مناقشة العرض مع الجهاز الفني سواء بالقبول أو الرفض.

وكان صاحب الـ25 عامًا انتقل إلى صفوف المصري قادمًا من الأهلي الفلسطيني في سوق الانتقالات الصيفية من موسم (2018-2019).

جدير بالذكر أن وادي خاض 15 مباراة مع المصري خلال هذا الموسم في جميع المسابقات سجل من خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.