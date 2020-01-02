تشامبرز يصدم جماهير آرسنال

تلقت جماهير آرسنال صدمة قوية بعد تعرض لاعب الفريق كالوم تشامبرز، بالرباط الصليبي لينتهي موسمه مع الجانرز. وأعلن نادي آرسنال عبر موقعه الرسمي عن تفاصيل إصابة تشامبرز، والتي تعرض لها خلال مواجهة تشيلسي بالجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي. الإنجليزي. وذكر الجانرز أن المدافع أجرى عملية جراحية اليوم السبت بالركبة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر.

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