رسمياً.. الترسانة يتعاقد مع لاعب المنتخب اليمني

نجح نادي الترسانة أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة، بقيادة طارق سعيد حسانين، في التعاقد مع نجم المنتخب اليمني أيمن الهاجري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري. الشتوية الجاري. ووقع اللاعب علي عقود انضمامه للفريق في حضور النائب طارق سعيد رئيس النادي والمُشرف العام على كرة القدم. ويبحث الشواكيش عن دعم صفوف الفريق الفترة القادمة للعودة للمنافسة من جديد في مجموعة القاهرة، والتي يحتل فيها المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 10 مباريات حقق الفوز في اثنين وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في خمسة.

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