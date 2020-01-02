المصري يحول تأخره أمام سموحة إلى فوز بثنائية ويصعد للمركز التاسع

حقق فريق المصري فوزا غاليا ومهما وحول خسارته بهدف أمام سموحة في الشوط الاول الى فوز بثنائية بستاد الجيش بالسويس في الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز. تقدم سموحة بهدف لحسام حسن في الدقيقة 34 من هجمة سريعة خاطفة سدد قوية من خارج المنطقة على يمين حارس المصري. هجمة سريعة خاطفة سدد قوية من خارج المنطقة على يمين حارس المصري. وفي الشوط الثاني احرز البوركيني سادو سانبوري " ضربة جزاء" ومحمود وادي في الدقيقتين 69 و90. الدقيقتين 69 و90. جاء القاء قويا وجماسيا واستطاع المصري في الشوط الثاني الضغط على سموحه وتنويع المحاولات واحراز ثنائية مستغلا ثغرات دفاعية خاصة في العمق الدفاعي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري الى 14 نقطة وصعد للمركز التاسع ، بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز الرابع.

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