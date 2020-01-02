بيراميدز يتوصل إلى إتفاق مع عبد الله السعيد لتجديد تعاقده

أنهى نادي بيراميدز الجدل حول مستقبل عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، بعد أن تمكن من الوصول إلى إتفاق مع اللاعب من أجل تجديد عقده مع الفريق.
وأعلن بيراميدز ، عن توصله إلى إتفاق مع عبد الله السعيد لتجديد عقده لمدة موسمين، لينتهي في2021-2022، ليُنهي الجدل حولمستقبل اللاعب مع الفريق بعد تردد أنباء عن رغبة الزمالك في الحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الشتوية.
وكان عقد عبد الله السعيد ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، وهو ما فتح الطريق للعديد من التكهنات حولمستقبل لاعب الأهلي السابق، بالإنتقال نحو الزمالك.
وانتقل النجم صاحب الـ 34 عام إلى صفوف بيراميدز في يناير من العام الماضي، قادمًا من أهلي جدة السعودي، بعد أزمته مع الأهلي المصري بشأن تجديد عقده والتي انتهت بتوقيعه للزمالك قبل أن يجدد عقده مع القلعة الحمراء ويتم الإستغناء عنه لينتقل إلى الدوري الفنلندي ومنه إلى الدوري السعودي قبل أن يستقر في بيراميدز.
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