وزير الرياضة يهنئ هنا جودة بعد تصدرها التصنيف الدولى للناشئات في تنس الطاولة

هنأ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة البطلة المصرية هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لناشئي تنس الطاولة بعد اعتلائها قمة التصنيف الدولي الشهرى للعبة تحت ١٥ عاما .

وقد اشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز الذى قدمته بطلة مصر والتى تبلغ من العمر ١٢ عاما ونجاحها فى الوصول للتنصيف الدولى لأول مرة فى تاريخ تنس الطاولة المصرية مؤكدا على تقديم الدعم لها من اجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات .

وأثنى صبحى على الجهد المبذول من قبل الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، للخروج بهذا المستوى المشرف .

كانت هنا جودة قد استطاعت أن تحصل خلال الشهر الماضي على المركز الأول في بطولة البرتغال الودية للناشئين كما حققت الميدالية الذهبية في منافسات الفردي والزوجي تحت ١٨ عامًا.

كما تقدمت البطلة المصرية ثلاثة مراكز هذا الشهر لتتقدم على لاعبتى اليابان والبرازيل في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.. اضافة الى ذلك استطاعت خلال عام ٢٠١٩ تحقيق العديد من الميداليات لتضاف الى سجل انجازاتها

لأول مرة فى تاريخ تنس الطاولة المصرية مؤكدا على تقديم الدعم لها من اجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات .وأثنى صبحى على الجهد المبذول من قبل الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، للخروج بهذا المستوى المشرف .كانت هنا جودة قد استطاعت أن تحصل خلال الشهر الماضي على المركز الأول في بطولة البرتغال الودية للناشئين كما حققت الميدالية الذهبية في منافسات الفردي والزوجي تحت ١٨ عامًا.كما تقدمت البطلة المصرية ثلاثة مراكز هذا الشهر لتتقدم على لاعبتى اليابان والبرازيل في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.. اضافة الى ذلك استطاعت خلال عام ٢٠١٩ تحقيق العديد من الميداليات لتضاف الى سجل انجازاتها الرياضية الكبيرة .

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