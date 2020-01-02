اتحاد الطب الرياضي يعقد مؤتمراً للنهوض بمنظومة كرة اليد

يعقد الاتحاد المصري للطب الرياضي تحت التأسيس يوم الجمعه الموافق ٣١ينايرالجاري المؤتمر العلمي الرابع والعشرون بعنوان دور الطب الرياضي الحديث في الانتقاء والارتقاء بمنظومة كرة اليد برعاية شركة HPG العالمية بأحد فنادق القاهرة. وتو توجيه دعوة خاصه لاطباء الفرق القوميه والأندية الرياضيه والمهتمين بالطب الرياضي وإصابات الملاعب والتأهيل ويناقش طرق الوقاية والتشخيص والعلاج لاصابات كرة اليد وطرق الانتقاء العلمي للمواهب وصناعة البطل الأوليمبي عن طريق القياسات الفسيولوجية والبيولوجيه والنفسيه والهندسه الوراثية وبرامج التغذيه الرياضيه الجينيه (نيوتروجينوميك).

يحاضر في المؤتمر نحبه من خبراء الطب الرياضي وجراحة العظام والطب الطبيعي والتاهيل والطب النفسي الرياضي والمنشطات والقلب الرياضي لمناقشة كل ما يتعلق بأحدث التقنيات في التشخيص والوقاية وأسباب السقوط المفاجئ في الملاعب.

ويكون رئيس شرف المؤتمر أ.د حسني عبد الرحمن استاذ الطب الرياضي والمنسق العلمي أد علي رمضان وأمين عام المؤتمر د محمود العدل، ورئيس المؤتمر والاتحاد أ.د محمد عراقي حسن دكتوراه الطب الرياضي جامعة تولوز فرنسا دكتوراه جراحة العظام كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة.

الوقاية والتشخيص والعلاج لاصابات كرة اليد وطرق الانتقاء العلمي للمواهب وصناعة البطل الأوليمبي عن طريق القياسات الفسيولوجية والبيولوجيه والنفسيه والهندسه الوراثية وبرامج التغذيه الرياضيه الجينيه (نيوتروجينوميك).يحاضر في المؤتمر نحبه من خبراء الطب الرياضي وجراحة العظام والطب الطبيعي والتاهيل والطب النفسي الرياضي والمنشطات والقلب الرياضي لمناقشة كل ما يتعلق بأحدث التقنيات في التشخيص والوقاية وأسباب السقوط المفاجئ في الملاعب.ويكون رئيس شرف المؤتمر أ.د حسني عبد الرحمن استاذ الطب الرياضي والمنسق العلمي أد علي رمضان وأمين عام المؤتمر د محمود العدل، ورئيس المؤتمر والاتحاد أ.د محمد عراقي حسن دكتوراه الطب الرياضي جامعة تولوز فرنسا دكتوراه جراحة العظام كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة.

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