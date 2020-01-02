الوصل الإماراتي يقسو على بني ياس بخماسية

حقق فريق الوصل فوزاً كبيراً على ضيفه بني ياس بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي.

افتتح فابيو دي ليما أهداف الوصل، في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، وبالدقيقة 24 سجل فيرناندو

جايبور الهدف الثاني، وعاد دي ليما للتهديف مرة أخرى بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وواصل دي ليما تألقه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 68، وتمكن لويز أنطونيو من إحراز هدف

حتا الوحيد في الدقيقة 84، قبل أن يتمكن ويلتون سواريز من إختتام أهداف الوصل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يحقق الوصل فوزه الثاني على التوالي، بعد الإنتصار على ضيفه خورفكان في الجولة الماضية، ليرتفع رصيده إلى النقطة 18، فيما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 11.