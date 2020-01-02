الظفرة الإماراتي يفوز على حتا بثنائية

نجح فريق الظفرة الإماراتي في تحقيق الفوز على حساب مضيفه حتا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 12 لدوري الخليج العربي.
تقدم فريق حتا عن طريق الإسباني كريستيان لوبيز في الدقيقة التاسعة، بعد استلام عرضية مثالية من زميله عبدالله الصيعري.
فيما جاء هدف التعادل لفريق الظفرة عن طريق البرازيلي جواوبيدرو في الدقيقة 69، وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 84.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الظفرة إلى 20 نقطة فيما تجمد رصيد حتا عند 8 نقاط، لينال الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري.
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