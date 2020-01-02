منتخب القاهرة يضم ٦ لاعبين من "القومي" استعدادا لمونديال المدن

اختار الجهاز الفني لمنتخب منطقة القاهرة لكرة القدم ٦ لاعبين من فريق القومي مواليد ٢٠٠٦، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للمدن المقرر إقامتها العام الجاري.
ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب منطقة القاهرة على اللاعبين الستة وهم: محمد عبدالسلام، وأمين علاء الدين، وزياد جلال، ويوسف أشرف، ومحمد أحمد، وعبدالرحمن شريف.
من جانبه قال أيمن داوود المدير العام للشركة المالكة للنادي أن اختيار ستة لاعبين من فريق نادي القومي مواليد ٢٠٠٦ يأتي تأكيدا على نجاح سياسة إدارة النادي في الاهتمام بشكل كبير ومكثف بقطاع الناشئين.
وأضاف أن إدارة النادي وضعت خطة مدروسة لتطوير قطاع الناشئين بهدف
جدير بالذكر أن الفريق القومي ينافس حاليا في دوري الدرجة الثالثة، وتسعى إدارة شركة يوسبورت المالكة للنادي لتطوير الفريق الأول بهدف التأهل إلى القسم الثاني ثم إلى الدوري الممتاز خلال السنوات القليلة المقبلة.
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