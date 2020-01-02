نجمة فريق سموحة ضمن المنتخب الوطني للسلة

وقع إختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة تحت 18 سنة علي نجمة فريق سموحة سما طارق إبراهيم، للإنضمام إلي معسكر الفريق القومي في الفترة من 2 وحتي 4 يناير الجاري، إستعداد للمشاركة في البطولة الإفريقية. القومي في الفترة من 2 وحتي 4 يناير الجاري، إستعداد للمشاركة في البطولة الإفريقية. بالإضافة إلي القائمة السابقة والتي ضمت 8 من نجمات سموحة ليصبح العدد 9 لاعبات. جديرا بالذكر أن فريق سموحة تحت 18 سنة حاصل علي برونزية المرتبط، ويقوده فنيا الكابتن مصطفى فكرى مدرب.

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