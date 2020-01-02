بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة الزمالك وأسوان، ضمن مباريات الجولة ال11 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس 2-1-2020.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، و20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذا اللقاء المرتقب، والذي سيُمنع رئيس الزمالك “مرتضى منصور” من حضوره بتوصية رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم.
ولم يلتزم المستشار مرتضى منصور بالعقوبة الموقعة ضده من جانب لجنة الأخلاقيات في الاتحاد المصري بالإيقاف لعدد من المباريات، وقام بحضور مباراة الإنتاج الحربي التي انتهت بتعادل فريقه 0/0 في الجولة الماضية على ملعب السلام الدولي.
الزمالك 0-0 أسوان
ستاد القاهرة الدولي (القاهرة)
تبدأ بعد قليل
- ???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة الزمالك وأسوان، في الدوري المصري، مساء اليوم الخميس، والتي تأتي بعد 24 ساعة فقط من فوز الأهلي على مصر المقاصة لحساب نفس الجولة.
- ???????????? سيكون معكم لمدة 90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول ليصلكم كل ما هو جديد بخصوص أحداث المباراة بالإضافة إلى بعض اللمحات الفنية..كما يتضمن البث “التغييرات والبطاقات”.
- ???????? يُدير هذا اللقاء الحكم “طارق سامي” ويعاونه كل من “تحسين السادات وإبراهيم السودانى”، على أن يكون أحمد عبد الله حكمًا رابعًا.
- ???? الحساب الرسمي لنادي الزمالك على تويتر أعلن تشكيلة الفريق في هذه المباراة.
- ???????? تشكيلة الزمالك اليوم: أبو جبل – محمود علاء – الونش – محمد عبد الشافي – أحمد عيد – طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – مصطفى محمد
- ???????? تشكيلة أسوان اليوم:
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