إبراهيموفيتش يختار رقمه الجديد في ميلان

كشف نادي إيسي ميلان الإيطالي، الخميس، عن رقم القميص الذي سيرتديه لاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد اجتيازه الكشف الطبي.
ووفقًا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، “إبراهيموفيتش سيرتدي القميص رقم 21 مع الفريق”.
ووصل زلاتان إلى مدينة ميلانو صباح اليوم، حيث أجرى الفحوصات الطبية قبل مرحلة توقيع عقده مع النادي.
وأعلن النادي الشهر الماضي إبرامه إتفاقية مع السويدي زلاتان حتى نهاية هذا الموسم مع خيار تمديده إلى الموسم التالي.
ويعود إبراهيموفيتش (38 عامًا)، لميلان بعد أن لعب له من قبل موسمي 2010 /2011 و2011 /2012، خاض فيهما 85 مباراة وسجل 56 هدفًا، وفاز بالدوري الإيطالي (الكالتشيو) وكأس السوبر.
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