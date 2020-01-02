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أهداف مباراة الفيحاء والأهلي فى كأس خادم الحرمين الشريفين

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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تمكن أهلي جدة من بلوغ دور ربع النهائي فى كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد ان حقق فوزاً مثيراً مساء اليوم الخميس 2-1-2020 امام مضيفه نادي الفيحاء بهدف دون مقابل، فى الدور الـ16 من المسابقة على ملعب مدينة المجمعة .

سجل هدف المباراة الوحيد للاهلي اللاعب السوري عمر السومة فى الدقيقة 82، الذي تابع تمريرة عرضية من جهة اليسار عبر البلايلي، عجز دفاع الفيحاء عن إبعادها بشكل صحيح لتصل للنجم السوري، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، لترتطم الكرة بباطن القائم الأيمن وتسكن الشباك.

ومن أول كرة تصل للجهيم، حصل لاعب الفيحاء على ركلة جزاء احتسبتها تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بعدما تعرض للإعاقة داخل المنطقة من جانب لوكاس ليما مدافع الأهلي، لينفذ فيرنانديز الركلة لكنه أهدرها بعدما وضع الكرة على يسار المسيليم الذي تصدى للكرة ببراعة.

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هدف الاهلي اليوم

لقطات من مباراة الفيحاء والاهلي اليوم

 

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