مولودية الجزائر يتأنى في اختيار مدربه الجديد

فضل نادي مولودية الجزائر التريث قبل تعيين مدرب جديد خلفاً للفرنسي بيرنارد كازوني، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.

وكشف لمين كبير، المشرف العام لمولودية الجزائر أن خليفة كازوني، سيعرف بعد مباراة الفريق ضيفه مع وفاق سطيف يوم الخميس القادم في مباراة مؤجلة من المرحلة 14 للدوري الجزائري.

أوضح كبير في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الخميس، أنه أتصل بالمدرب عز الدين آيت جودي الذي إستقال قبل أيام من تدريب فريق عين مليلة، لكنه رفض الجزم بأنه سيكون المدرب الجديد للمولودية.

ونوه كبير لجاهزية المولودية الجزائر قبل ملاقاة ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بعد غد السبت، في ذهاب دور الثمانية لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية للأبطال.

وأضاف كبير أن كُل لاعبي المولودية جاهزون للمشاركة في المباراة عدا المهاجم عبد النور للخير المصاب، مشدداً على أن الفريق سيحاول إستثمار جدول المباريات المزدحم للرجاء.

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وتمنى كبير أن يقدم فريقه مباراة كبيرة رغم قوة الرجاء الذي يملك الخبرة والتجربة.

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