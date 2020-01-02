ماندزوكيتش يتجنب نقد ساري في مؤتمر تقديمه في قطر

رفض النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، والمنضم حديثاً لصفوف فريق الدحيل القطري الحديث عن علاقته مع الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب فريق (السيدة العجوز) بعدما كشفت بعض التقارير الصحفية عن رفضه لإرسال رسالة وداع للمدرب ضمن بقية اللاعبين وأعضاء الفريق عقب إتمام انتقاله الرسمي لصفوف الدحيل.

وقال ماندزوكيتش في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام كلاعب في الدحيل اليوم الخميس لمدة موسم ونصف الموسم “أرفض الحديث عن الماضي ،وكل تركيزي حاليا في المستقبل وأتطلع الى ماهو قادم ،وكُل ما كنت أريد قوله عبرت عنه عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.

وأعتبر النجم الكرواتي أن العمل مع المدربين دييجو سيميوني وماسيمليانو أليجري كان أمراً رائعاً للغاية بالنسبة له، حيث قال “كنت محظوظاً بالعمل تحت قيادتهما وأستفدت كثيراً من التدريب معهما وتعلمت الكثير أيضاً خلال مسيرتي”.

وأضاف : “يوب هاينكس مدرب بايرن ميونخ الألماني هو الآخر كان بمثابة المعلم لي ،حيث تعلمت الكثير على يديه وفزت أيضاً بالعديد من الألقاب معه ،والتدريب تحت قيادته كان أمراً رائعاً”.

وعبر النجم الكرواتي عن سعادته الكبيرة باللعب لفترة بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أنتقاله لصفوف يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وقال ماندزوكيتش إن رونالدو لاعب مُذهل للغاية ،ويجتهد كثيرا ليقدم أفضل ما لديه، مؤكدا أنه لاعب من طراز رفيع.

وأضاف ماريو أيضاً “كان هناك تفاهم كبير بيننا وسعدت جداً بالفترة التي لعبنا خلالها سويا في صفوف يوفنتوس”.

وتحدث ماندزوكيتش عن أهدافه مع الدحيل، حيث قال إن أي فريق يلعب له يكون الهدف والمبدأ الأساسي لديه هو المنافسة على لقب أي بطولة يخوضها وهذا المبدأ لن يتغير على الإطلاق”.

وأشار ماندزوكيتش إلى إلى أن العمل الجاد وبذل أقصى الجهد سيكون هو السلاح الرئيسي بالنسبة له لتحقيق الأهداف المرجوة.

أوضح النجم الكرواتي “الشغف لايزال متواصلاً وموجوداً عندي، وأحاول مساعدة الفريق لتحقيق الألقاب ،وسأعمل بكُل جهد للحفاظ على الحماس والشغف لي كلاعب مع أي فريق ألعب معه”.

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وشدد ماندزوكيتش “ليست الألقاب الفردية هي أولوياتي ،ولكن أتطلع لتقديم الإضافة للفريق ،وتحقيق أهدافي مع الدحيل ،وسأعمل جاهداً لأكون في خدمة الأهداف الجماعية للفريق”.

وعن صداقته بالنجم المغربي مهدي بنعطية واللعب بجواره من جديد بعد تجربة يوفنتوس الإيطالي قال ماندزوكيتش “مهدي شخص ولاعب رائع ،وتواجده امر يساعدني كثيراً”.

وتابع “تحدثت مع المدرب روي فاريا كذلك ،وهو له تجارب ودرب لاعبين كبار ،وبالنسبة للإنسجام والتجانس فالأمر يحتاج مني بعض الوقت للتعرف على الفريق بشكل أكبر”.

وأضاف اللاعب الكرواتي “سعيد بالتواجد في هذا البلد الرائع ،وقد سبق وأن زرته خلال السنوات الماضية مع العديد من الفرق خلال المعسكرات الشتوية”، مؤكداً أنه وجد تعاملاً رائعاً جداً من الناس في الدوحة ،وهذا الأمر الذي أسعده جداً.

وعن معرفته بالدوري القطري، قال إنه لا يزال يحتاج المزيد من الوقت للتعرف أكثر على المسابقة ،وأيضاً شكل المنافسات”

وأستطرد ماندزوكيتش “سأحاول جاهدا أن أقدم أفضل ما عندي ،وأتمنى أن يحالفني التوفيق ،وأتطلع جاهداً لان أساعد الفريق على تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا ،رغم أن المهمة لن تكون سهلة، وعلينا التعامل مع الأمور خطوة بخطوة”.

وعبر النجم الكرواتي عن إعجابه الشديد بالتحضيرات التي تقوم بها قطر لأستضافة بطولة كأس العالم عام 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط .

وأكد ماندزوكيتش أن مونديال قطر سيكون رائعاً من كافة النواحي ،وقال “من خلال ما لمسته منذ قدومي لقطر ورؤية الملاعب والمنشآت وأيضاً البنية التحتية المميزة جداً أعتقد أنها ستكون بطولة رائعة جداً من الناحية التنظيمي

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