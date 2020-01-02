نتيجة مباراة نهضة بركان وأولمبيك خريبكة فى الدوري المغربي

يستقبل فريق نهضة بركان، مساء اليوم الخميس 2-1-2020، نظيره أولمبيك خريبكة، في مباراة مهمة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المغربي للمحترفين، والمقرر إقامتها على “الملعب البلدي” في مدينة بركان المغربية، والذي يتسع لـ 10 آلاف متفرج.

تنطلق مباراة نهضة بركان وأولمبيك خريبكة مساء اليوم فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة، 18:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل نهضة بركان المباراة بحثاً عن مواصلة رقمه المميز في البطولة من حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن منذ انطلاق المسابقة في الموسم الجاري.

ويحتل نهضة بركان المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات، ويملك الفريق مباراة مؤجلة مثله مثل نظيره الوداد البيضاوي الرياضي.

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فى المقابل فريق أوليمبيك خريبكة، يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 10 مباريات خاضها حتى الآن، حقق خلالها الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مثلها.

وكان نهضة بركان قد سقط فى فخ التعادل بنتيجة 1/1 على ملعبه فى الجولة الماضية امام يوسفية برشيد، فى المقابل خسر أولمبيك خريبكة امام الجيش الملكي على ملعب الفوسفاط بهدف دون مقابل.

جدير بالذكر ان آخر مباراة جمعت بين الفريقين انتهت بالتعادل الايجابي 1/1 فى الجولة 23 الموسم الماضي، على الملعب البلدي ببركان.