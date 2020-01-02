تقرير | برشلونة يلاقي الابن العاق في أول ديربي بعد انتفاضة كتالونيا!

يخرج برشلونة متصدر الدوري الإسباني، بعد غد السبت، لملاقاة جاره إسبانيول في مباراة ديربي إقليم كاتالونيا، وذلك بعد إستئناف مسابقة الدوري في أعقاب فترة التوقف الشتوية.

ويحتل إسبانيول المركز الأخير في ترتيب المسابقة، ولن تكون أستضافتهم للغريم التقليدي برشلونة، شيئًا ممتعًا مع بداية العام الجديد .2020

وأنهى برشلونة العام الماضي بالفوز على ديبورتيفو ألافيس، وتصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، لكن وسائل الإعلام والجماهير غير راضية عن الأداء الذي يقدمه الفريق.

وسيكون الفوز بديربي الطريقة الصحيحة بالنسبة لبرشلونة للرد على المشككين، لكن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مقتنع أن المباراة أمام إسبانيول ستكون صعبة.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة “سبورت” الكاتالونية: ” مباريات الديربي دائمًا تكون صعبة، يجب أن تكون حذرًا خلالها، إنهم في وضع حساس للغاية في جدول الترتيب، و بالنظر إلى جودة لاعبيه، فإن إسبانيول لايستحق الترتيب الذي يحتله الأن”.

وأضاف: “النتائج والوضع الحالي يدفعهم إلى بذل قصاري جهدهم خلال المباراة، ويسبب حالة من التوتر . الديربي مباراة جميلة ويحب الجميع اللعب فيها”.

وعاد سواريز إلى جانب قائد الفريق ليونيل ميسي، وأرتورو فيدال والحارس البرازيلي نيتو، من عطلة الشتاء، اليوم الخميس، في وقت متأخر عن بقية لاعبي الفريق، لكن من المتوقع مشاركتهم في المباراة.

وتولى أيبلاردو لاعب برشلونة السابق، مهمة تدريب إسبانيول خلفًا لبابلو ماشين الذي تمت إقالته قبل حلول فترة عيد الميلاد.

وقال أبيلاردو “إنه لشرف لي أن أدرب هذا النادي العظيم، أنا فخور. أنا هنا 100 في المئة ، سنعمل بجد قدر الإمكان، لم أفكر مرتين عندما أتصل بي إسبانيول.” وأضاف: “يتعين علينا الآن أنتشال الفريق من هذا الوضع. سأحاول بأقصى قدر ممكن الفوز على برشلونة. منذ أن توصلت إلى أتفاق مع النادي ، أنا بيريكو (مشجع إسبانيول) والمشجع رقم واحد”. وتابع أبيلاردو: “لقد أظهرت دائمًا إحترافي في أي مكان كنت فيه ، في إسبانيول سوف أفعل نفس الشيء، سأعمل بدوري من أجل هذا النادي.”

في الوقت نفسه ، يحل ريال مدريد ضيفاً على خيتافي في دربي آخر في وقت سابق من اليوم.

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ويتمتع فريق المدرب جوزيه بوردالاس ، صاحب المركز السادس ، بموسم أخر رائع، حيث لم يهزم على أرضه في خمس لقاءات في جميع المسابقات.

ويبدو أن ريال مدريد بدأ في أستعادة عافيته في الأشهر الأخيرة من عام 2019، بعد نهاية مخيبة للآمال في الموسم الماضي، حيث خرج الفريق من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، وأنهى الدوري الإسباني في المركز الثالث، بفارق 19 نقطة خلف برشلونة حامل اللقب.

ويأمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أن يواصل الفريق مسيرته الجيدة في العام الجديد.

وقال زيدان: “نريد أن نواصل أداءنا الجيد والنتائج التي تسمح لنا البقاء في المنافسة على الألقاب في جميع المسابقات التي نشارك بها”.

وتابع: “لن أطلب أي شيء أخر لأننا جميعًا نركز على ما نقوم به، وهذا هو أهم شيء بالنسبة للمدرب”.

وفي مباريات أخرى، يستضيف إشبيلية صاحب المركز الثالث فريق أتلتيك بلباو، غدا الجمعة، حيث يتطلع للضغط على صاحبي المركز الأول والثاني قبل أن يواجههما.

وفي مباريات أخرى، يواجه بلد الوليد فريق ليجانيس، ويستضيف فالنسيا فريق إيبار، ويستضيف أتليتيكو مدريد فريق ليفانتي، فيما يواجه غرناطة ضيفه ريال مايوركا، وريال سوسيداد مع ضيفه فياريال، فيما يلعب ألافيس أمام ريال بيتيس وسيلتا فيجو مع أوساسونا.

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