نتيجة مباراة الوداد الرياضي والمغرب التطواني فى الدوري المغربي

يترقب عشاق الدوري المغربي للمحترفين، مساء اليوم الخميس 2-1-2020، مباراة مهمة جداً تجمع بين فريقي الوداد الرياضي، ونظيره المغرب التطواني، فى قمة مباريات اليوم بالجولة الحادية عشرة من الدوري المغربي (البطولة الاحترافية)، والمقرر إقامتها على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، والذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.
تنطلق مباراة الوداد والمغرب التطواني مساء اليوم فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة، 18:00 بتوقيت جرينتش.
يدخل الفريقان المباراة بحثاً عن الفوز من أجل مواصلة مشوارهما في البطولة بشكل جيد، والتقدم خطوة جديدة في جدول ترتيب البطولة، كما يزيد من قوة المباراة بينهما الفارق الضئيل بينهما في الجدول، حيث تفصل بينهما نقطة واحدة فقط.
ويحتل فريق الوداد الرياضي البيضاوي حالياً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، ولدى الفريق مباراة مؤجلة، بينما يحتل المغرب التطواني المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
ويبحث الوداد فى مباراة اليوم الى الفوز لمصالحة جمهوره بعد الخسارة فى الجولة الاخيرة من الدوري فى ديربي الدار البيضاء امام الرجاء، بينما يدخل المغرب التطواني المباراة بمعنويات عالية بعد ان حقق الفوز على الدفاع الحسني الجديدي بالجولة الاخيرة.
يذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين، شهد فوز الوداد بهدفين مقابل هدف، وذلك بالجولة 21 من منافسات البطولة الاحترافية الموسم الماضي.
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