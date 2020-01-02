رسميًا | التعاون يخطف توقيع سميحان النابت

أعلن فريق التعاون السعودي الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط سميحان النابت قادماً من فريق أبها، المنافس بدوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين). وذكر التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) أن اللاعب سينضم لمدة ثلاث سنوات بعد دخوله في الفترة الحرة. وتمت إجراءات التعاقد في مقر النادي بحضور محمد القاسم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون. ووجه القاسم الشكر لوالد اللاعب ووكيل أعماله على تعاملهم الرائع لإتمام الصفقة. Advertisements يذكر أن التعاون يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة من 13 مباراة. التعاون السعودي يقيل مدربه “باولو سيرجيو” رسميًا | أبها يعلن تفاصيل صفقة عبد القحطاني

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