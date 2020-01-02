رسميًا | أبها يعلن تفاصيل صفقة عبد القحطاني

أعلن نادي أبها السعودي اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب خط الوسط عبد الله إبراهيم القحطاني قادماً من الفيصلي السعودي. وذكر نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) أن القحطاني تم التعاقد معه بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. يذكر أن أبها يحل في المركز الخامس برصيد 23 نقطة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) بعد 13 جولة. الفيصيلي يوافق على رحيل لويس جوستافو لهذا الفريق

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