نتيجة مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري المصري

يستضيف نادي الزمالك نظيره نادي أسوان، فى احدي مباريات اليوم الخميس 2-1-2020 على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ11 والمؤجلة من يوم 18-12-2019 فى الدوري المصري الممتاز.
تنطلق مباراة الزمالك واسوان مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.
يدخل الفارس الابيض المباراة فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.
فى المقابل يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات.
ويغيب اليوم عن الزمالك أمام تماسيح النيل محمد عبد الغنى للإيقاف وحازم إمام ومحمود عبد العزيز للإصابة وعبد الله جمعة وشيكابالا ومصطفى فتحى ومحمد عنتر وإمام عاشور ومحمد صبحى لأسباب فنية.
يذكر ان الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.
وكان آخر لقاء جمع بين نادي الزمالك ونادي اسوان انتهي بفوز الزمالك بهدف شيكابالا، وذلك ضمن منافسات الدوري بالجولة الـ31 الموسم الماضي، فى المباراة التي اقيمت على ملعب بتروسبورت.
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