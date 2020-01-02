نتيجة مباراة العين وشباب الأهلي دبي فى دوري الخليج العربي الإماراتي

يترقب عشاق كرة القدم فى الوطن العربي لقاء كلاسيكو دبي الذي يجمع بين نادي العين وصيف أندية العالم ومتصدر ترتيب الدوري نادي شباب الاهلي دبي، فى قمة مباريات اليوم الخميس 2-1-2020، بالجولة الـ12 من دوري الخليج العربي الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.
تنطلق مباراة العين وشباب الأهلي مساء اليوم فى تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت مكة، 16:45 بتوقيت جرينتش.
يدخل العين المباراة وهو في المركز الرابع من ترتيب الجدول، بعد خوضه 11 مباراة، جمع منهم 21 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات، وتلقي الهزيمة في مباراتين، وكانت نتيجة التعادل في 3 مباريات، وكانت أخر نتيجة له في الدوري هي الفوز 2- صفر على الوحدة.
فى المقابل يدخل شبابا الاهلي دبي اللقاء وهو متصدر ترتيب جدول الدوري بعد 11 جولة، جمع منهم 26 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراة واحدة، وكانت نتيجة أخر مباراة له في الدوري، هي الفوز على إتحاد كلباء بنتيجة كبيرة 5 – صفر .
يذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين قد شهد تعادل ايجابي 2-2، وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي الإماراتي، فى 23-8-2019 على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.
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