ثلاثي ريال مدريد جاهز للمشاركة أمام خيتافي

تدرب ريال مدريد، اليوم الخميس، بمجموعة شبه كاملة من اللاعبين، تحضيرًا لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني.



ويحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي، السبت المقبل، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في إطار الجولة الـ 19 من عمر الليجا.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد غاب الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو فقط عن مران الفريق الملكي، لأنهما لم يتعافا من الإصابة حتى الآن.



وشارك في المران، 24 لاعبًا، حيث بدأ بتدريبات خفيفة بالكرة، قبل أن يبدأ المدرب زيدان، الجزء التكتيكي.



وتدرب الثلاثي مارسيلو ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز بقوة، حيث يتطلعون للمشاركة أمام خيتافي، بعد تماثلهم للشفاء.



في الوقت ذاته، يغيب سيرجيو راموس قائد الفريق، عن مباراة خيتافي بسبب الإيقاف، حيث تلقى البطاقة الصفراء الخامسة أمام أتلتيك بيلباو.





المصدر: موقع كورة

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