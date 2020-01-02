رياضة | تفاصيل رحلة الأهلي إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم وحقيقة سفر كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل رحلة الأهلي إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم وحقيقة سفر كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى "هيراري" عاصمة زيمبابوي فجر يوم الثامن من شهر يناير الجاري استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 11 من يناير الجاري في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بان الأهلي فاز على الفريق الزيمبابوي في القاهرة بهدفين دون رد.

وتستقل بعثة الأهلي التي ستسافر إلى زيمبابوي الطيران الإثيوبي حيث ستنزل في مطار "ترانزيت" في مطار أديس أبابا ثم تستقل طائرة أخرى إلى هيراري عاصمة زيمبابوي.

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وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أنه حتى الآن لم يتم استخراج تأشيرة السفر إلى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر الجديد.

وأضاف المصدر بأنه عقب الحصول على البطاقة الدولية للاعب سيتم قيده محليًا وإفريقيًا في قائمة الفريق الأحمر ثم استخراج تأشيرة السفر إلى زيمبابوي.

وتابع المصدر بأن تأشيرة زيمبابوي لا تستغرق الكثير من الوقت في استخراجها ويتم الحصول عليها عقب دفع مبلغ مالي، ثم يتم اصطحاب اللاعب في رحلة الفريق الاحمر إلى زيمبابوي.