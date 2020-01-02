رياضة | تشكيل الزمالك الرسمي أمام أسوان.. مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر الآن رابط On Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك الرسمي أمام أسوان.. مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر الآن رابط On Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن تشكيل الفريق في مواجهة أسوان في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة.

وضم التشكيل ..محمد أبو جبل فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

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طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.