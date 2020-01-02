رياضة | أوباميانج يرد على شائعات انتقاله لبرشلونة

رد الجابوني أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي على رحيله عن الجانرز بعد شائعات انتقاله لبرشلونة في الصيف المقبل.

وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في مقابلة مع شبكة “RMC” الفرنسية : “أنا باقٍ هنا بنسبة مئة بالمئة ، لقد قرأت ما يقال عن طلب تقدمت به لمغادرة آرسنال ، الصحافة الإنجليزية تحب التحدث كثيراً ، لكني باق هنا”.

وارتبط أوباميانج بالانتقال لنادي برشلونة في الصيف المقبل ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز لتعزيز صفوف البرسا.