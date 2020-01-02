رياضة | أوباميانج يرد على شائعات انتقاله لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج يرد على شائعات انتقاله لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد الجابوني أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي على رحيله عن الجانرز بعد شائعات انتقاله لبرشلونة في الصيف المقبل.
وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في مقابلة مع شبكة “RMC” الفرنسية : “أنا باقٍ هنا بنسبة مئة بالمئة ، لقد قرأت ما يقال عن طلب تقدمت به لمغادرة آرسنال ، الصحافة الإنجليزية تحب التحدث كثيراً ، لكني باق هنا”.
وارتبط أوباميانج بالانتقال لنادي برشلونة في الصيف المقبل ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز لتعزيز صفوف البرسا.
وينتهي عقد أوباميانج مع فريق المدفعجية في صيف 2021 ، فيما تؤكد هذه الشائعات أن لاعب بوروسيا دورتموند السابق يرفض مجرد الحديث عن تجديد عقده من أجل الضغط على ناديه لبيعه.