رياضة | سيد عبد الحفيظ يكشف لـ"الخليج 365" موعد وصول البطاقة الدولية لـ"كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يكشف لـ"الخليج 365" موعد وصول البطاقة الدولية لـ"كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بوصول البطاقة الدولية الخاصة بمحمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد للقلعة الحمراء.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"حتى الآن لم تصل البطاقة الدولية لكهربا ولا زلنا في انتظارها".

وأضاف :"من المتوقع أن تصل البطاقة الدولية مساء اليوم الخميس، وقمنا بمخاطبة نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لإرسالها".

وتابع :"عقب إرسال البطاقة الدولية للاعب سيتم قيده في قائمة الفريق المحلية ثم يتم قيده في القائمة الإفريقية".

وكان الأهلي قد تعاقد مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ400 ألف يورو.