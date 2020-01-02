رياضة | خطأ إداري يطيح بسنزو من منافسات القسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ إداري يطيح بسنزو من منافسات القسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت أندية القسم الرابع بمنطقة البحر الأحمر، بمذكرة رسمية، تطالب بها لجنة مسابقات دوري القسم الرابع، بخصم 6 نقاط من نادي سينزو لبطلان مشاركة 5 لاعبين مواليد 99 مع الفريق الأول بنادى سنزو المشارك بنفس المسابقة، لاسيما وأنهم مقيدين في دوري الناشئين بنادي الرحلات وليس نادي سنزو.

وأشارت المذكرة، إلى ان نادى سنزو انضم إلى عضوية الاتحاد المصرى لكرة القدم مطلع شهر ديسمبر، عقب انتهاء مسابقة مواليد 99، والتي انتهت 20 من شهر أكتوبر الماضى والتى شارك بلاعبيه خلالها بأسم "نادى الرحلات الرياضى" حيث لم يكن "سنزو" انضم بعد لعضوية الاتحاد.

وأوضحت ان فريق سنزو شارك باللاعبين أول مباراتين له بالدورى أمام كلًا نادى هلال سفاجا، ونادى القصير على الترتيب، وهذا ما يعد مخالفا للوائح الاتحاد

Advertisements

واسردت اسماء اللاعبين اللذين تم مشاركتهم من مواليد 99 وهم يوسف محمد يوسف فهيد، حازم خالد ابوالمعاطى، محمد عبدالعزيز عاكف، إسلام أحمد جمعة، مازن محمد فتحى

وطبقا للائحة الاتحاد لا يجوز مشاركتهم حيث إنهم لما يشاركوا مع نادى سنزو في المسابقة السنية حيث كانوا يلعبون باسم "نادى الرحلات البحرية.

يذكر ان نادي سنزو مع تعالى أصوات الأندية وشكواهم لدى فرع البحر الأحمر لكرة القدم، وخوفا من خصم النقاط استبعد الجهاز الفنى لنادى سنزو اللاعبين المذكورين من قائمة الـ 18 خلال مباراتهم مع مركز شباب الغردقة، رغم مشاركة إثنين منهم وهم يوسف محمد فهيد، ومحمد عبدالعزيز عاكف في أول مباراتين ضمن التشكيل الأساسى، وهذا ما دفع الاندية المنافسة بالمطالبة بخصم نقاط أول مباراتين التى اشترك خلالها اللاعبين.