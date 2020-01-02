رياضة | ريال مدريد يستعد لضم صفقة مزدوجة هي الأغلي في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لضم صفقة مزدوجة هي الأغلي في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي ريال مدريد الإسباني لضم صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي.

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني، لعقد صفقة مزدوجة مفاجئة، بضم مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وشقيقه الأصغر إيثان، في صفقة هي الأغلي في التاريخ.

بحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن نادي ريال مدريد يريد ضم مبابي وشقيقه الأصغر (13 عاماً) إيثان معاً، في صفقة مزدوجة من باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد على استعداد لتقديم عرضاً هو الأغلى في التاريخ قدره 257 مليون جنيه إسترليني، لإغلاق صفقة مبابي، وكذلك جلبه شقيقه إيثان أيضاً. Advertisements

ولم يخفِ كل من مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، والرئيس فلورنتينو بيريز، إعجابهما بالمهاجم الفرنسي الشاب مبابي، والآن تم توجيه أنظارهم صوب شقيقه الأصغر إيثان الذي يسير على خطاه، بعد أن أثار اهتمام كشافي ريال مدريد في بطولة كأس الأبطال الدولية في ديسمبر (كانون الأول).

ويلعب إيثان أيضاً في مركز المهاجم، وليس هناك شك أن ضمه لريال مدريد سيساعد في إقناع مبابي بالانتقال رفقته لإسبانيا.

ويعتبر نيمار دا سيلفا هو أغلى لاعب على هذا الكوكب بعد انتقاله من برشلونة، مقابل رسوم نقل قدرها 198 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، لكن هذه الرسوم سيتم تحطيمها إذا نجح ريال مدريد في جلب مبابي وشقيقه.