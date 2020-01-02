رياضة | ليفربول يفتح خزائنه لضم المدافع الشرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يفتح خزائنه لضم المدافع الشرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي ليفربول الإنجليزي إلى تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رصد الريدز 75 مليون يورو لضم صفقة دفاعية مميزة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن "الريدز" مستعد لدفع 75 مليون يورو للتعاقد مع المدافع صاحب الـ26 عاماً، والذي انضم للنادي الأندلسي في يوليو (تموز) 2019 قادماً من نانت الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لم يجد الرفيق المثالي للهولندي فيرجيل فان ديك في خط الدفاع، إزاء المشكلات البدنية المتكررة لجو غوميز وجويل ماتيب وديان لوفرين.